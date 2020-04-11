اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: تنفيذ 51 محطة خلط مياه بتكلفة 230 مليون جنيه

السبت، 11 أبريل 2020 03:44 م
الرى: تنفيذ 51 محطة خلط مياه بتكلفة 230 مليون جنيه وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أنه تم تنفيذ (51) محطة رفع خلط وسيط بتكلفة (230 مليون جنيها) ضمن عملية انشاء (92) محطة خلط وسيط .
 
 
 
وأضاف السعدى فى تصريحات صحفية أن الحكومة وضعت استراتيجية "4 ت" مكونة من أربع كلمات تبدأ بحرف التاء الأولى "ترشيد" وترشيد استخدامات الموارد المائية تتمحور فى كفاءة توصيل المياه للشبكات، وتقليل الفواقد واستخدام المحاصيل للمياه، باستقطاب محاصيل أقل استهلاكًا للمياه أو أقلل فترة الزراعة الخاصة بها، وتحسين الرى فى الأراضى القديمة بتحويله لرى حديث، بالإضافة لوضع عدادات لكل مستفيد لتحديد مقنناته من المياه دون تحديد أو أتركها بطريقة عشوائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وانشاء 92 محطة خلط وسيط لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
 
 
 
أوضح السعدى أننا نستهلك نحو 11 مليار  وإذا سرنا فى نفس الاتجاه فإننا على 2050 متر سوف يتم استخدام 24 مليار متر، وفى 2100 متر سنحتاج إلى 45 مليار متر، لذلك فإننا نتخذ إجراءات شديدة لترشيد مياه الشرب، وذلك من خلال الترشيد فى الاستخدام المنزلى "ومياه الوضوء" يمكن أن نوفر مليار جنيه فى السنة الواحدة وهذا يحتاج إلى التوعية ومتابعة صنابير المياه وعدم الإسراف، توقف شبكات توصيل المياه، لأنه كى تصبح مياه النيل صالحة للشرب يتم ذلك عن طريق الاستثمارات لتوصيلها للمنازل، ويتكلف المتر المكعب 4 جنيهات نصفها لإنشاء المحطة والآخر للتنقية التشغيل، وبالإسراف فى استخدام مياه الشرب تعود كصرف صحى ونحتاج تكلفة معالجة مياه الصرف الصحى أغلى من مياه الشرب، وبالترشيد نستطيع التوسع فى توصيل مياه الشرب والخدمات الأخرى للأماكن المحرومة ولوضع الاستثمارات فى الأماكن المناسبة.
 
وأوضح السعدى اننا نعتبر أن أى نقطة مياه على أرض مصر هي مورد فنحن لا نمتلك رفاهية المياه جميع المياه الموجودة تعتبر موارد يجب العمل عليها وتحسين نوعيتها، لذلك نعمل على معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى معالجة متقدمة لتوفير تلك المياه، وكل نوعية من تلك الأنواع لها استخدامات، ولكن المياه الملوثة جدًا ليس لها استخدام.
 
وتابع:  قادرون على حلها ولكن بجهود الجميع فنحن لدينا فى الخطة القومية للموارد المائية 9 وزارات، بالإضافة للتشريعات لمواجهة التحديات والسيطرة على كل نقطة مياه لتهيئة بيئة مناسبة لتنفيذ الخطة وتم تغير القانون بإدخال روابط المستخدمين لإدارة شبكات المياه بمعرفتهم وتحديد المقننات لهم وتحديد نوع المحاصيل، كما تشمل التشريعات مواجهة التعدى على مخرات السيول وتوجيها إما لمجرى النيل أو للبحيرات أو لشحن الخزان الجوفى، وتجريم الزراعات المستهلكة للمياه خارج المقرر فعلاً من قبل الدولة فمثلاً فدان الأزر يستهلك 8000 متر من المياه، والقمح 3000 وبذلك فيمكن أن يتم زراعة محاصيل أخرى غير شرهة للمياه ذات عائد اقتصادي مرتفع كى لا نخسر كميات كبيرة من المياه، كما أيضًا سيتم وضع عدادات على الآبار للمتابعة وتحديد المنصرف منها.
 
 
 
 

مصلحة الرى

خلط مياه

الإنتاج الحربى

الرى

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة