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الرى: الانتهاء من تنفيذ 85% من الخطة الاستثمارية بقطاعات الوزارة

السبت، 11 أبريل 2020 11:26 م
الرى: الانتهاء من تنفيذ 85% من الخطة الاستثمارية بقطاعات الوزارة وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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عرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة و معدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف حيث تم تنفيذ 85% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي .
 
وكشفت سيد موقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية، و التعاون مع بنك التعمير الألماني وموقفه لاعوام 2016 و 2018 مشيرة إلى أن وزير الرى وجه تلك المخصصات في دعم برامج التحول الري الحديث وتأهيل شبكة الترع.   
 
 أوضحت سيد أن المستهدف تنفيذه خلال العام المالى 2020 -2021 إنشاء 187 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار(سدود – حواجز – بحيرات صناعية) , وإنشاء واحلال وتجديد 500 منشأ صناعي (قناطر – أفمام – حجوزات – سحارات – كباري - محطات) , وتأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجاري المائية وايضا تطوير 170مأخذ ومسقى وإنشاء واحلال ورفع كفاءة 48 محطة رفع , انشاء واحلال شبكات الصرف المغطى لمساحة 60الف فدان ,وحماية شواطئ بطول 15كم، وانشاء واحلال وتجديد 50 بئر بالإضافة الى تجهيز وتشغيل 120 بئر للعمل للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية وذلك بتكلفة تقديرية حوالى 15 مليار جنيه.
 
وأوضحت سيد أن تلك الأعمال سواء الجارية التنفيذ أو المستهدفة تهدف الى الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، وكذلك  تيسير الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل والحفاظ على تلك الموارد وتحسين نوعيتها.
 
 من جانبه وجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة المتابعة اليومية من قِبل قيادات الوزراة لموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية واعادة ترتيب أولويات  الاستثمارات و توزيعها بين قطاعات الوزارة المختلفة طبقا والمستجدات ومعدلات التنفيذ في الفترة للمستجدات خلال الفترة لقادمة وذلك بما يعظم العائد من هذه الاستثمارات. 
 
وأكد عبد العاطى على ضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، فى ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة .
 

وزير الرى

المياه

الخطة الاستثمارية

قطاع التخطيط

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