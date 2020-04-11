اليوم السابع
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الحكومة الكويتية: لا يوجد قرار بالحظر الكلى حتى الآن

السبت، 11 أبريل 2020 11:58 م
الحكومة الكويتية: لا يوجد قرار بالحظر الكلى حتى الآن طارق المزرم
أ.ش.أ

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أكد رئيس مركز التواصل الحكومى، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عدم صدور أى قرار بحظر التجول الكلي حتى الأن.

وأكد المزرم - في تدوينة مساء اليوم السبت، على الحساب الرسمى لمركز التواصل الحكومي الكويتي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن كل ما يتم تداوله بشأن تطبيق حظر التجول الكلي، غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأوضح أن كل ما تقوم به الجهات الحكومية، هو وضع الخطط والترتيبات والاستعدادات اللازمة في حال استدعت التطورات تطبيق حظر التجول الكلي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا أول أمس الخميس، بتكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية باعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة، لوضع الخطط التنفيذية، للتعامل مع حالة اعلان حظر التجول الشامل في كل مناطق الكويت إذا ما صدر.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن قرار حظر التجول الكلي، خيار مطروح من قبل وزارة الصحة الكويتية، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وحماية المنظومة الصحية في الكويت، مشددا على أن استعداد الأجهزة الأمنية لتطبيق قرار حظر التجول الكلي حال صدوره.


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