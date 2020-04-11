اليوم السابع
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الانتهاء من تطهير وتعقيم 500 منشأة ومصلحة حكومية بشمال سيناء

السبت، 11 أبريل 2020 05:17 م
الانتهاء من تطهير وتعقيم 500 منشأة ومصلحة حكومية بشمال سيناء تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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اعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم السبت ، أنها قامت بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة ، بمواصلة أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش ، وذلك بتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وعبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد .

وأكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، أنه تم استكمال تطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية والخدمة بحى العبور ، بجانب تطهير محطة الكهرباء البخارية والصالة المغطاة والمدينة الشبابية بالعريش

وأضاف نائب المحافظ، أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل ، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة تتم يوميًا ، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

بدوره أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات وفروع البنوك ومجمع المدارس بوسط المدينة وشارع أسيوط وحى الزهور .. حيث تم تطهير وتعقيم نحو 500 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس .

أضاف عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، أن عمليات تطهير وتعقيم مدينة العريش بدأت الأسبوع الماضى بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء (1)
تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء (2)
تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء (3)
تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء (4)
تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء (5)
تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء (6)
تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء (7)
تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء (8)
تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء (9)
تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بشمال سيناء

 


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