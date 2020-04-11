اسكتلندا تعلن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 524

إدنبرة (أ ش أ)

أعلنت اسكتلندا، اليوم السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 524 وعدد الضحايا فى عموم بريطانيا إلى 8 آلاف و958 حالة.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" البريطانية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد. وكان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، قال اليوم السبت، إن 19 من العاملين في قطاع الصحة توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذكرت صحيفة "دايلى ميرور" البريطانية، أن كشف وزير الصحة البريطاني عن أعداد الوفيات في القطاع الصحي، يأتي بعد يوم واحد من رفض كبيرة مسئولي التمريض روث ماي الكشف للصحفيين عن أعداد الوفيات في القطاع الصحي.

وقالت ماي "إنه سيكون من غير اللائق بالنسبة لي الآن أن أدرجهم في قائمة وأعطيهم ترقيما، لأننا لم نحص بالضرورة جميع ضحايا الفيروس في جميع أنحاء بريطانيا، حيث لم تسمح لنا جميع العائلات بالحديث عن ذويهم". من جانبها، قالت دونا كينير الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للتمريض، اليوم السبت، إن الموظفين الذين يموتون ليسوا هم الذين يعملون في العناية المركزة، لكنهم يعملون في أماكن تفتقر إلى معدات الحماية الشخصية.

يذكر أن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلن، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في بلاده إلى 8958 حالة وفاة، بعد تسجيل 980 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.

وكان مسؤولو الصحة في الصين أبلغوا في أواخر شهر ديسمبر الماضي منظمة الصحة العالمية بتفشي إلتهاب رئوي غير معلوم السبب في مدينة ووها وسط البلاد، ومنذ ذلك الحين رُصد الفيروس الذي سمته المنظمة (كوفيد-19) في كل أنحاء العالم .. وفي الحادي عشر من شهر مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية حالة الفيروس "جائحة" عالمية.