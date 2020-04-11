استمرار حملات أعمال التطهير والتعقيم بمدينة المنشاة فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشاة حملات التطهير والتعقيم بنطاق مدينة المنشاة وشوارع المدينة الرئيسية والفرعية وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك بناء علي توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد واستمرار اعمال التطهير والتعقيم .

وأكد شريف السيد بأن حملات التطهير والتعقيم شملت شارع السوق وشارع الطواحين وشارع النوري وشارع صلاح سالم الشرقي وبعض الشوارع الفرعيه بالمدينة مشيرا الى ان الوحدة المحلية تعمل جاهده و بصفة مستمرة في تطهير وتعقيم المدينة وشوارعها وقراها وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد امبابي حملة نظافة وتجميل الشوارع بدائرة مركز سوهاج حيث تم رفع 20طن قمامة ومخلفات صلبة من طريق الشيخ محمد وطريق باجا ،

كما تم نظافة بالشوارع الرئيسية بالصلعا ، ورفع قمامة ومخلفات من الشوارع بقرية بندار الكرمانية ، وتونس ، وبلصفورة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بإشراف محمد عبد الحميد إمبابي، بتركيب وصيانة الكشافات، وذلك بالوحدات القروية التابعة لمركز سوهاج، ضمن مبادرة حياه كريمة.

وأوضح محمد عبد الحميد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم تركيب أشرطة الإنارة بقرية الصلعا وإدفا والكوامل استعدادا لشهر رمضان المبارك.