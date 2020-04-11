اليوم السابع
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استطلاع: 80% من الجمهوريين يثقون فى معلومات ترامب عن كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 12:19 م
استطلاع: 80% من الجمهوريين يثقون فى معلومات ترامب عن كورونا دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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كشف استطلاع جديد أن الجمهوريين في أمريكا يثقون بالرئيس دونالد ترامب أكثر من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) للحصول على المعلومات الطبية المتعلقة بالفيروس التاجي ، وفقًا لمجلة "نيوزويك".

سأل الاستطلاع ، الذي أجرته شبكة سي بي إس نيوز ، 2025 من سكان الولايات المتحدة حول من يثقون بهم للحصول على معلومات طبية محددة حول تفشي المرض.

ووفقًا للاستطلاع ، فإن 80 بالمائة من الجمهوريين يثقون في ترامب للحصول على معلومات حول كورونا التاجية ، مقارنةً بـ 74 بالمائة الذين عينوا مركز السيطرة على الأمراض كمصدر موثوق بهم. من بين الجمهوريين ، حقق "المهنيون الطبيون" أعلى نسبة ثقة بلغت 85 بالمائة.

من بين الجمهوريين المتبقين ، قال 20 في المائة إنهم لا يثقون في ترامب ، وقال 26 في المائة إنهم لا يثقون في مركز السيطرة على الأمراض ، و 15 في المائة قالوا أنهم لا يثقون في المهنيين الطبيين.

تتغير هذه النسب بشكل جذري بالنسبة للديمقراطيين. ووفقًا للاستطلاع ، فإن 9 بالمائة فقط من الديمقراطيين يثقون في ترامب للحصول على معلومات حول كورونا في حين أن 86 بالمائة اعتبروا مركز السيطرة على الأمراض كمصدر موثوق به. كما هو الحال مع الجمهوريين ، حصل المهنيين الطبيين على أعلى نسبة ، حيث اختارهم 92 بالمائة من الديمقراطيين كمصدر موثوق بهم لمعلومات فيروسات التاجية.

من بين الديمقراطيين المتبقين ، قال 91 في المائة إنهم لا يثقون في ترامب للحصول على معلومات حول كورونا ، و 14 في المائة لا يثقون بمركز السيطرة على الأمراض ، و 8 في المائة فقط لا يثقون في المهنيين الطبيين.

بين الأمريكيين بشكل عام ، بغض النظر عن الانتماء إلى حزب سياسي ، يثق 86 في المائة من المهنيين الطبيين، و 78 في المائة يثقون بمركز السيطرة على الأمراض ، و 37 في المائة يثقون ترامب.

 من ناحية أخرى ، أظهر الاستطلاع أيضًا أن 63٪ من الأمريكيين لا يثقون في ترامب للحصول على معلومات طبية ، و 22٪ لا يثقون بمركز السيطرة على الأمراض ، و 14٪ لا يثقون في المهنيين الطبيين.

 

 


ترامب

كورونا

كورونا فى امريكا

وباء كورونا

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