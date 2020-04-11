استطلاع: 80% من الجمهوريين يثقون فى معلومات ترامب عن كورونا

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع جديد أن الجمهوريين في أمريكا يثقون بالرئيس دونالد ترامب أكثر من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) للحصول على المعلومات الطبية المتعلقة بالفيروس التاجي ، وفقًا لمجلة "نيوزويك".

سأل الاستطلاع ، الذي أجرته شبكة سي بي إس نيوز ، 2025 من سكان الولايات المتحدة حول من يثقون بهم للحصول على معلومات طبية محددة حول تفشي المرض.

ووفقًا للاستطلاع ، فإن 80 بالمائة من الجمهوريين يثقون في ترامب للحصول على معلومات حول كورونا التاجية ، مقارنةً بـ 74 بالمائة الذين عينوا مركز السيطرة على الأمراض كمصدر موثوق بهم. من بين الجمهوريين ، حقق "المهنيون الطبيون" أعلى نسبة ثقة بلغت 85 بالمائة.

من بين الجمهوريين المتبقين ، قال 20 في المائة إنهم لا يثقون في ترامب ، وقال 26 في المائة إنهم لا يثقون في مركز السيطرة على الأمراض ، و 15 في المائة قالوا أنهم لا يثقون في المهنيين الطبيين.

تتغير هذه النسب بشكل جذري بالنسبة للديمقراطيين. ووفقًا للاستطلاع ، فإن 9 بالمائة فقط من الديمقراطيين يثقون في ترامب للحصول على معلومات حول كورونا في حين أن 86 بالمائة اعتبروا مركز السيطرة على الأمراض كمصدر موثوق به. كما هو الحال مع الجمهوريين ، حصل المهنيين الطبيين على أعلى نسبة ، حيث اختارهم 92 بالمائة من الديمقراطيين كمصدر موثوق بهم لمعلومات فيروسات التاجية.

من بين الديمقراطيين المتبقين ، قال 91 في المائة إنهم لا يثقون في ترامب للحصول على معلومات حول كورونا ، و 14 في المائة لا يثقون بمركز السيطرة على الأمراض ، و 8 في المائة فقط لا يثقون في المهنيين الطبيين.

بين الأمريكيين بشكل عام ، بغض النظر عن الانتماء إلى حزب سياسي ، يثق 86 في المائة من المهنيين الطبيين، و 78 في المائة يثقون بمركز السيطرة على الأمراض ، و 37 في المائة يثقون ترامب.

من ناحية أخرى ، أظهر الاستطلاع أيضًا أن 63٪ من الأمريكيين لا يثقون في ترامب للحصول على معلومات طبية ، و 22٪ لا يثقون بمركز السيطرة على الأمراض ، و 14٪ لا يثقون في المهنيين الطبيين.