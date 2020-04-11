استطلاع: تراجع الدعم لتعامل ترامب مع وباء كورونا..والإحاطات اليومية السبب

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع للرأي أن الدعم لتعامل دونالد ترامب مع وباء كورونا قد انخفض خلال الأسبوع الماضي ، حيث يقال إن بعض مستشاريه وحلفائه الجمهوريين قلقون بشأن الإحاطات اليومية للرئيس الأمريكي حول جهود مواجهة الفيروس، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وشهد ترامب ارتفاعًا في الدعم العام فى الوقت الذى يضرب فيه الفيروس الولايات المتحدة ، وارتفع معدل الموافقة على وظيفته إلى أعلى تصنيف تقريبًا منذ انتخابه. مع تزايد المخاوف بشأن استجابة الحكومة ، يبدو أن عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن الرئيس يقوم بعمل جيد تعود إلى مستويات ما قبل انتشار الفيروس.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز / إيبسوس هذا الأسبوع أن الموافقة على تعامل ترامب مع كوفيد 19 قد انخفضت إلى 42٪ ، منخفضة من 48٪ في الأسبوع السابق. كانت نسبة الموافقة الإجمالية لترامب عند 40٪ ، قريبة من حيث كانت في معظم فترة رئاسته. وفقًا لمسح أجرته CNN ، يوافق 45 ٪ من الأمريكيين على استجابة ترامب للفيروس التاجي.

ولعل ما يثير القلق أكثر بالنسبة لترامب هو أرقامه المتضائلة في السباق ضد جو بايدن. وجدت CNN أن بايدن يتفوق على ترامب بنسبة 53 ٪ إلى 42 ٪ بين الناخبين المسجلين على الصعيد الوطني.

يقال إن عددًا من مستشاري ترامب وحلفائه الجمهوريين من بين أولئك الذين لم يعجبوا بأدائه في إحاطاته الصحفية ، التي أصبحت طقوسًا يومية وغالبًا ما تستمر عدة ساعات. أفادت أكسيوس ونيويورك تايمز أن سلسلة من الشخصيات البارزة أصيبت بالفزع في الإحاطات الإعلامية ، التي استخدمها ترامب لنشر الأكاذيب والتضليل حول رده على هذا الوباء.

وذكرت الصحيفة أن "حلفاء البيت الأبيض والمشرعين الجمهوريين يعتقدون بشكل متزايد أن الإحاطات تؤذي الرئيس أكثر من مساعدته".