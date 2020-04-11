اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 07:58 م
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استرداد 1120 متر من أراضى الدولة فى حملة مكبرة ببرج العرب.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 07:12 م
استرداد 1120 متر من أراضى الدولة فى حملة مكبرة ببرج العرب.. صور هدممخالفات البناء ببرج العرب
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، استرداد 1120 متر وهدم 2 محل مخالف، فى حملة للتصدى لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

 

وشن مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس المركز، حملة للتصدى للتعدى على أملاك الدولة وحرم الطريق، حيث تم إزالة سور على مساحة 400 متر، بداخله عدد 2 غرفة وحمام بدون سقف بنجع الأفراد بحرى بجوار المقابر، وإزالة سور على مساحة 600 متر بنجع الأفراد، وإزالة سور على مساحة 120 متر بنجع القطعان، إزالة عدد (2) محل أمام الوحدة الصحية بقرية بهيج، جاء ذلك بحضور المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز و أحمد مخيمر رئيس الوحدة المحلية لقرية بهيج والجهات المعنية.

 

وكانت الإسكندرية، قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.

 

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

 

برج العرب
برج العرب

 

حملة مكبرة
حملة مكبرة

 

هدم المخالف
هدم المخالف

 


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