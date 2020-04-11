ارتفاع وفيات كورونا فى تركيا إلى 1101 وتسجيل 5138 حالة إصابة جديدة

كتب وكالات

قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى تركيا ارتفع 5138 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 95 حالة وفاة جديدة مما يرفع إجمالى حالات الوفاة فى البلاد إلى 1101. وأضاف قوجة أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغت 52167 حالة.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أمس عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1006 حالات، حسب ما نقلته العربية الإخبارية.

وبحسب صحيفة يني جازيتاسي، أعلن وزير الصحة التركي، عن أن حالات الإصابة قد وصلت إلى 28 ألفا و٥٧٨ حالة إصابة، مرتفعة بذلك 4 آلاف و56 حالة فى آخر 24 ساعة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، يوم الأربعاء الماضى.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين أمس الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.