رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 10505 مصابين، منهم 191 ف حالة حرجة، ووفقا للمعطيات التى أصدرتها الوزارة حتى الساعة التاسعة صباحا، بلغ عدد الوفيات 95 وفاة، وعدد المتعافين 1236، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأنه بالنسبة للأوضاع الصحية للمصابين، فإن 8831 من المصابين حالتهم طفيفة، فيما يبلغ عدد الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 132 مصابا، وهناك العشرات من المصابين في صفوف اليهود الحريديين يرفضون الذهاب إلى مراكز حجر أو مستشفيات.

ووفقا للوائح والقيود الجديدة في إسرائيل، سيكون ارتداء الكمامة إلزاميا لجميع الإسرائيليين ابتداءً من غد الأحد، إلا إذا كان الشخص لوحده في المركبة، أو في مبنى أو غرفة من مبنى، ولن يسري هذا القرار على الأطفال دون 6 سنوات، وأصحاب الإعاقات العقلية، والنفسية، أو الصحية الطبية.

وكانت إسرائيل، رفعت حظر التجول والقيود الأخرى المفروضة على الإسرائيليين لإبطاء انتشار جائحة فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفصح، وذلك على الرغم من أن عدد الإسرائيليين المصابين بالفيروس الجديد بلغ 10 آلاف و95 حالة، منهم 164 في حالة حرجة، فضلا عن وفاة 93 آخرين.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أن مجلس الأمن القومي قدم خطة استراتيجية عقب انتهاء عطلة عيد الفصح، تتضمن زيادة النسبة المئوية للعاملين المسموح لهم بالعودة إلى العمل، بالإضافة إلى اختبار نماذج مختلفة للعمل في نوبات أو في أيام مختلفة، وسيتم استئناف التعليم الخاص وبعده سيتم ببطء عودة مرحلة ما قبل المدرسة، وفي نهاية المطاف النظام المدرسي بأكمله.

وأضافت الصحيفة أن خطة مجلس الأمن القومي ستسمح قريبا للأشخاص بالسفر أبعد من منازلهم، لكن الخطة تبقي مراكز التسوق ومعظم المنشآت الترفيهية مغلقة.

وتتضمن الخطة متعددة المراحل أيضًا رفع الحظر عن المدن حسب مستوى العدوى، الأقل إصابة أولاً، والأشخاص حسب الفئة العمرية، الأصغر والأكثر صحة أولاً.

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.