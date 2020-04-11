ووفقا للوائح والقيود الجديدة في إسرائيل، سيكون ارتداء الكمامة إلزاميا لجميع الإسرائيليين ابتداءً من غد الأحد، إلا إذا كان الشخص لوحده في المركبة، أو في مبنى أو غرفة من مبنى، ولن يسري هذا القرار على الأطفال دون 6 سنوات، وأصحاب الإعاقات العقلية، والنفسية، أو الصحية الطبية.