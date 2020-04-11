اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 04:03 م
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ارتفاع عدد المتعافين من كورونا فى موسكو لـ 499 شخصا

السبت، 11 أبريل 2020 03:40 م
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا فى موسكو لـ 499 شخصا تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو أن 149 مصابا بفيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالى عدد المتعافين 499 شخصا، وقالت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم السبت :" إن 149 شخصا غادروا مستشفيات العاصمة خلال اليوم الأخير بعد شفائهم من الفيروس، منوهة بارتفاع معدل المتعافين في المدينة تدريجيا، موضحة أن جميع المتعافين يخضعون لفحوصات طبية إضافية بغية التأكد مرة أخرى من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتتصدر العاصمة الروسية موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في روسيا بتسجيلها 8852 إصابة من إجمالي عدد الإصابات في عموم روسيا البالغ اليوم 13584 إصابة. 

وسجلت السلطات الصحية الروسية 12 وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق، وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي اليوم السبت، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليما، في مقدمتها العاصمة موسكو حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة الألف حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ أمس.

يشار إلى أنه سجلت في روسيا حتى الآن 13584 إصابة مؤكدة بكورونا، وانتقلت العدوى في 82 من أقاليم البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 106 حالات، وتماثل 250 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا الألف شخص ووصل إلى 1045..

وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.18 مليون فحص لكورونا.

 


موسكو

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

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