اليوم السابع
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ارتفاع عدد المتعافين من كورونا فى البحرين لـ551 شخصا بعد شفاء 12 حالة جديدة

السبت، 11 أبريل 2020 10:00 ص
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا فى البحرين لـ551 شخصا بعد شفاء 12 حالة جديدة فحص كورونا فى البحرين
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن تعافى 12 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 551 حالة حتى الآن.

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كما أعلنت الصحة البحرينية عبر حسابها على تويتر، عن 73 حالة إصابة جديدة، 72 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحى الاحترازى، مشيرة إلى أن  الحالات القائمة بين العمال الوافدين تم رصدها ضمن حملة استباقية لفحص العمالة الوافدة فى مساكنهم فى عدد من مناطق البحرين وتبين عدم مغادرتهم لأماكن سكنهم ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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وكشفت الصحة، عن قيام الوحدات المتنقلة وضمن حملة استباقية وبدعم من الشرطة بفحص العمالة الوافدة فى مساكنهم فى المنامة والحد ورأس زويد والعكر والنويدرات والنعيم وبوكوارة وسلماباد وعسكر وسترة ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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من ناحبة أخرى، بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، هاتفيا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجهات النظر المشتركة حول القضايا الإقليمية والعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين.
 
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وذكرت وكالة أنباء البحرين بنا، الجمعة أن الزعيمين بحثا خلال إتصال هاتفي جري بينهما الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم وسبل التخفيف من آثاره على البشرية.
 
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كورونا البحرين

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