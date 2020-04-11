اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 11:40 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا فى إسرائيل إلى 10 آلاف و743 حالة

السبت، 11 أبريل 2020 10:40 م
ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا فى إسرائيل إلى 10 آلاف و743 حالة محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل، إلى 10 آلاف و743 شخصا والوفيات إلى 101 حالة .

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - على موقعها الإلكترونى - أن عدد الحالات ارتفع بمقدار 218 حالة والوفيات ارتفع 5 حالات في أقل من 24 ساعة، وفقا لوزارة الصحة الاسرائيلية.

وبحسب الصحة الإسرائيلية، فإن 153 مصابا حالتهم متوسطة، بينما اعتبرت حالة الـ8 آلاف و838 الآخرين طفيفة، ويخضع 722 من المصابين للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 فى منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة، فيما بلغ عدد المتعافين 1258 شخصا، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ونوهت الصحيفة بأن ذلك يأتى بعد تصريح مسؤولون حكوميون بأن أماكن العمل ستستأنف نشاطها تدريجيا عقب عطلة عيد الفصح اليهودي، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، على أن تكون قطاعات التمويل والتكنولوجيا هى أول من يستأنف العمل


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