ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى ألمانيا 4133 والوفاة 171

رويترز

أشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 4113 حالة يوم السبت إلى 117658 حالة، وكان هذا أدنى من عدد الحالات التى أعلن عنها يوم الجمعة وبلغت 5323 حالة فيما يمثل أول تراجع بعد زيادات فى حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وارتفعت عدد حالات الوفاة 171 إلى 2544 حالة.

وتدرس الشرطة الألمانية استخدام طائرات درون(بدون طيار) من أجل مراقبة الفضاءات العامة والحدائق ضمن آليات احتواء وباء كورونا.

ويعتبر يورج راديك نائب رئيس نقابة الشرطة على مستوى ألمانيا، أن الدرون قد تصبح الوسيلة المثلى لمتابعة ما يجري في المساحات الكبيرة والحدائق العامة داخل المدن، وذلك لحثّ الأشخاص على احترام قواعد التباعد الاجتماعي، وفقًا لدويتشه فيله الألمانية.

ويتعلق الأمر بطائرات درون صغيرة الحجم مزودة بكاميرات ومكبّر للصوت، ومُجهزة بكاميرات وبرنامج صوتي، من شأنها مساعدة ودعم عمل سيارات الشرطة التي تجوب شوارع المدن الكبرى لمراقبة سير إجراءات العزل الاجتماعي التي تمّ اتخاذها في ألمانيا على المستوى الوطني جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 118 ألفا و235 شخصا في ألمانيا، بينما قضى على 2607 أشخاص آخرين.