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ارتفاع المصابين بكورونا فى أفغانستان إلى 555 شخصاً

السبت، 11 أبريل 2020 02:51 م
ارتفاع المصابين بكورونا فى أفغانستان إلى 555 شخصاً كورونا
وكالات

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 ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 555، بعد أن سجلت وزارة الصحة العامة 34 حالة إصابة جديدة اليوم السبت، محذرة المواطنين بالبقاء في المنزل، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وقال وحيد مجروح، أحد المستشارين لدى وزارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إنه من بين الحالات الـ34، ثماني حالات في كابول وثماني بإقليم هيرات وخمس بإقليم قندهار وأربع بإقليم نمروز وأربع بإقليم وردك وحالتان بإقليم بلخ وحالة واحدة بإقليم جور وأخرى بإقليم باغلان وأخرى بإقليم بادغيس.

وأكد مجروج حالتي وفاة بالمستشفى الأفغاني الياباني في كابول مساء أمس الجمعة، وهو مركز العلاج الوحيد لمرضى كوفيد19 في كابول.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يسعون لدخول المستشفيات ارتفع مشيرا إلى أنه سيتم إصابة الملايين بالفيروس إذا لم يتم اتخاذ الإغلاق الكامل على محمل الجد. 


كورونا

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فيروس كورونا

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