إيطاليا تسجل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع العدد لـ 19468

كتب عامر مصطفى

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن إيطاليا سجلت 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 19468.

وكان ماورو لوفيسا، رئيس نادى بوردينونى، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية فى إيطاليا، أكد على إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويتعافى حاليا منه.

كتب لوفيسا، عبر الموقع الرسمى للنادى،:"أريد أن أعلن بأن الاختبارات التى خضعت لها، أظهرت إيجابيتها بفيروس كورونا المستجد".

أضاف رئيس بوردينونى، قائلا:" أود أن أشكر جميع الذين أبدوا اهتماما بصحتي عن طريق إرسال رسائل نصية أو إجراء مكالمات هاتفية، أنا أقاتل ضد هذا الفيروس اللعين، أنا أفضل الآن ، ولكن لم يتم التعافي بعد، سأخضع لاختبار آخر الأسبوع المقبل ، على أمل أن أترك هذا الأمر نهائياً".

تابع قائلا:" "أردت أن أبقي هذه المسألة شخصية، ولكن للأسف ، لم يكن هذا هو الحال، قضيت بعض الأسابيع الصعبة، لكن بشكل عام يمكنني التعامل معها واتبع جميع التعليمات لحماية صحتي وصحة عائلتي".

يذكر أن، فريق بوردينونى، يحتل المركز الرابع، بجدول ترتيب دورى الدرجة الثانية الإيطالي، برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر فريق بينفينتو، برصيد 69 نقطة، بعد مرور 28 جولة من عمر المسابقة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.