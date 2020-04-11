إيران تستأنف أنشطة اقتصادية وسط مخاوف من "خطر الازدحام" وتفشى كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تستأنف المحافظات الإيرانية، اليوم السبت، أنشطتها الاقتصادية باستثناء العاصمة طهران، بالتزامن مع تطبيق مرحلة ثانية من خطة التباعد الذكى، واعربت الصحافة الإيرانية الصادرة اليوم، عن مخاوفها من الإزدحام فى ظل تفشى كورونا المستجد وحصده المئات يوميا.

وكتبت صحيفة "آرمان ملى" على صدر صفحتها "خطر السبت المزدحم"، وقالت الصحيفة الاصلاحية، بدأت المرحلة الثانية من خطة التباعد الاجتماعى الذكى فى المدن الأخرى، وسيتم تطبيقها السبت المقبل فى العاصمة طهران، ووفقا للخطة سيحضر ثلثى الموظفين فى الأجهزة التنفيذية فى أماكن العمل، وسيواصل ثلث الموظفين العمل عن بُعد.

وبحسب الصحيفة: يشعر الناس بالقلق بشأن الإزدحام فى الشوارع ووسائل النقل العام اليوم السبت، ويرون أن تجاهل التباعد الذكى فى إيران سيرفع من عدد مرضى كورونا فى البلاد، الأمر الذى يؤيده أيضا المسئولين.

من جانبها، قالت صحيفة ابتكار الاصلاحية أيضا "بينما بدأت المرحلة الثاني من خطة التباعد الإجتماعى الذكى شهدت طهران والمدن الإيرانية حركة مرور فى الشوارع وحشود فى المترو والحافلات وذلك بالتزامن مع إعادة فتح الأعمال.

واليوم، ارتفعت حصيلة الوفيات فى إيران، جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 4 آلاف 357 شخص، بعد أن سجلت السلطات الإيرانية 125 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت الإصابات 70 ألف 29 شخص، وشفاء 41 ألف 947، وأكثر من 3 آلاف فى حالة حرجة.