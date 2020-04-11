اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تستأنف أنشطة اقتصادية وسط مخاوف من "خطر الازدحام" وتفشى كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 12:36 م
إيران تستأنف أنشطة اقتصادية وسط مخاوف من "خطر الازدحام" وتفشى كورونا إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستأنف المحافظات الإيرانية، اليوم السبت، أنشطتها الاقتصادية باستثناء العاصمة طهران، بالتزامن مع تطبيق مرحلة ثانية من خطة التباعد الذكى، واعربت الصحافة الإيرانية الصادرة اليوم، عن مخاوفها من الإزدحام فى ظل تفشى كورونا المستجد وحصده المئات يوميا.

 

وكتبت صحيفة "آرمان ملى" على صدر صفحتها "خطر السبت المزدحم"، وقالت الصحيفة الاصلاحية، بدأت المرحلة الثانية من خطة التباعد الاجتماعى الذكى فى المدن الأخرى، وسيتم تطبيقها السبت المقبل فى العاصمة طهران، ووفقا للخطة سيحضر ثلثى الموظفين فى الأجهزة التنفيذية فى أماكن العمل، وسيواصل ثلث الموظفين العمل عن بُعد.

 

وبحسب الصحيفة: يشعر الناس بالقلق بشأن الإزدحام فى الشوارع ووسائل النقل العام اليوم السبت، ويرون أن تجاهل التباعد الذكى فى إيران سيرفع من عدد مرضى كورونا فى البلاد، الأمر الذى يؤيده أيضا المسئولين.

 

من جانبها، قالت صحيفة ابتكار الاصلاحية أيضا  "بينما بدأت المرحلة الثاني من خطة التباعد الإجتماعى الذكى شهدت طهران والمدن الإيرانية حركة مرور فى الشوارع وحشود فى المترو والحافلات وذلك بالتزامن مع إعادة فتح الأعمال.

 

واليوم، ارتفعت حصيلة الوفيات فى إيران، جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 4 آلاف 357 شخص، بعد أن سجلت السلطات الإيرانية 125 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت الإصابات 70 ألف 29 شخص، وشفاء 41 ألف 947، وأكثر من 3 آلاف فى حالة حرجة.


ايران

كورونا

تفشي كورونا

فيروس كورونا

تباعد اجتماعى

تباعد ذكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحيفة إيرانية تصدر نسخة ورقية مغلفة وتطرح قفازات هدية مع العدد لمواجهة كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 12:16 م

تزامنا مع استئناف أنشطة اقتصادية.. نائب وزير الصحة الإيرانى يفجر كارثة

السبت، 11 أبريل 2020 10:53 ص

ما هى قصة الأكاديمية البريطانية "آرس أميرى" بعد إفراج إيران عنها

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:24 ص

كورونا يواصل حصد المئات فى إيران.. تقارير: التزاحم يقضى على مبدأ "التباعد الاجتماعى" ويجعل السلامة مستحيلة.. الصحة تعلن 4110 وفيات وأكثر من 66 ألف إصابة.. ورغم الوضع القاتم خامنئى يؤكد: تألقنا فيى اختبار الوباء

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن

آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن

إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا

إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة