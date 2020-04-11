اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 09:30 م
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إزالة 83 حالة تعدى على أراضى الدولة فى أسوان وتحويلهم للنيابة العسكرية

السبت، 11 أبريل 2020 08:03 م
إزالة 83 حالة تعدى على أراضى الدولة فى أسوان وتحويلهم للنيابة العسكرية إزالة التعديات
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار الحملات المكبرة للتصدى بكل حزم أمام المتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معهم وتحويلهم للنيابة العسكرية، لافتاً إلى أنه لن يسمح باى تهاون أو تجاوز من المخالفين، مشيرا إلى  متابعة لحظية مع رؤساء المراكز والمدن لعمليات الرصد والإزالة لأى تعديات حيث تم إزالة 83 حالة تعدى بمساحة 28 ألف و345 م2 منها إزالة  53 تعدى على أراضى بناء بمساحة 20 ألف و145 م2 ، بجانب إزالة 30 تعدى على أراضى زراعية بمساحة 8 ألاف و200 م2.

 وشدد اللواء أشرف عطية بأن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعامل الفورى والسريع مع أى حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة يتم رصدها سواء من خلال حملات الإزالة دون انتظار أى دراسة أمنية مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ، موضحاً بأننا نعمل على الضرب بيد من حديد مع من يستغل  الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا في البناء المخالف والعشوائي حيث سيواجه بإجراءات حاسمة من أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان.

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