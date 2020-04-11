إزالة 57 حالة تعد على الاراضى الزراعية بمراكز سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت مديرية الزراعة بسوهاج أنه تمت إزالة 57 حالة تعد على الأراضى الزراعية ، وقالت الدكتورة أمل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة، فى بيان للمديرية أن قرار الإزالة عبارة عن 4 فدادين تمت إزالتها بالتعاون مع قوات الأمن فى حملات مكبرة على مستوى مراكز المحافظة مشيرة إلى أن حملات الإزالة مستمرة لضبط المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تمت إزالة 64 حالة تعد على الأراضى الزراعية بجميع مراكز المحافظة.

كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ساقلتة بسوهاج، حملة مكبرة لإزالة 9 حالات مخالفة بناء على الأراضى الزراعية على مساحة حوالى 6 قيراط بقرية سفلاق وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وبتوجيهات عبد المنعم على عبدالقوى رئيس المركز وتحت إشراف رئيس قرية سفلاق بالتصدي بكل حزم لأى مخالف يتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بدون ترخيص.



