اليوم السابع
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إزالة 53 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنيا وبنى سويف

السبت، 11 أبريل 2020 03:59 م
إزالة 53 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنيا وبنى سويف جانب من الإزالة
بنى سويف أيمن لطفى و المنيا - حسن عبد الغفار

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة التعامل الفورى مع مختلف أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وفرض سيادة القانون وتأكيدا على تنفيذ القوانين مما يرسخ لمفهوم هيبة الدولة.

وتحت إشراف المهندس محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا قامت الوحدات المحليه بقرى مركز المنيا لليوم الثانى على التوالى بتنفيذ إزالة 26 حالة تعدى منها  12 حالة تعدى على أملاك دولة ،و14 حالة تعدى على أرض زراعية بإجمالى مساحة 2195 متر .

ومن جانبه أكد رئيس المركز والمدينة على ضرورة التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة لمنع تلك التعديات واوضح أن تلك الحملات مستمرة حفاظاً على الرقعة الزراعية وإحالة أى تعديات إلى النيابة العسكرية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة مكبرة لاسترداد ووقف التعدى على مساحة 20 فدان أملاك دولة بنجع العرب التابعة لقرية بنى صامت وتم التحفظ على المعدات الموجودة بالأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس فض سوق دلجا الأسبوعي، وكذلك حملة مكبرة لتهذيب وقص الأشجار بشوارع ديرمواس.

على جانب آخر، أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن شمال المحافظة أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى 27 حالة تعد على أراض زراعية بقرى قمن العروس ،ونا القس،أبويط، زاوية المصلوب، جزيرة المساعدة، الميمون، وذلك خلال الحملة المبكرة التى نفذت بحضور عادل ضيف الله رئيس  الوحدة المحلية ومسؤولى الوحدة الإدارة الزراعية، والمقدم محمود فؤاد رئيس مباحث المركز  وعدد من ضباط الشرطة  وجنود الأمن المركزى  .

أشار بيان صحفى اليوم السبت، إلى متابعة محافظ بنى سويف سير العمل فى ملف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوي، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

وأكد محافظ بنى سويف أن المحافظة لديها خطة متكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا "، لافتا إلى أن الخطة تعتمد على  السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجد، مع التركيز على التعديات فى المهد، وفق برنامج زمنى محدد، بالإضافة إلى تذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة.

 

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