اليوم السابع
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إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 7 قيراط بقرية الضبعية

السبت، 11 أبريل 2020 05:18 م
إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 7 قيراط بقرية الضبعية إزالة حالات تعدى على الأراضى الزراعية
الأقصر – أحمد مرعى

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تمكن رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، اليوم السبت، من إزالة عدد 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الضبعية، بإجمالي 7 قيراط، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على إستمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدي التي يقوم بها البعض متوهمين إنشغال الأجهزة المختلفة بمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون، حيث تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم السبت، العمل فى طريق نصر الله الواصل بين مدينة الأقصر ومركز ومدينة الزينية، وعقب عودته من الزيارة تمكن المحافظ من ضبط مخالفة تعديات على الأراضى الزراعية وتم إيقاف أعمال البناء بالمخالفة للقانون، حيث أنه أثناء قيامه بالمرور الدورى لتفقد المشروعات طبقاً للخطة الإستثمارية، وفى إطار خطة الرصف التى تقوم بها الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وعلى الفور استدعي المحافظ، كلا من رئيس مدينة الأقصر وقيادات المدينة، موجهاً لهم اللوم بسبب عدم متابعتهم للتعديات بنطاق عملهم، وأمر بنقل رئيس حي شمال مدينة الأقصر المسئول عن المنطقة إلى مدينة إسنا، وذلك لتقاعسه عن العمل وتحرير محاضر مخالفات زراعية وإشغال طريق وتعديات لصاحب الأرض المدعو "س.ع"، والتحفظ علي معدات المقاول "أ.ع" والعمال وضبط وإحضار صاحب الأرض والمقاول، كما حذر المحافظ كافة قيادات المحافظة من التخاذل أو التقصير فى تطبيق القانون بحزم على المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتابع المستشار مصطفى ألهم، أعمال الإزالة للتعديات علي الأرض الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 500 متر علي طريق " نصر الله " بالقرب من محطة كهرباء الكرنك، وذلك لحين الإنتهاء منها معنفاً مسئولى مدينة الأقصر بسبب تخاذلهم فى تطبيق القانون متوعداً المقصرين فى أعمال إزالة المخالفات بالعقاب الفورى.

 


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