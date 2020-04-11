إزالة 33 حالة تعدي علي الأرضي الزراعية بمراكز الشرقية

الشرقية - إيمان مهمى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية ، خلال حملاتها اليومية من تنفيذ إزالة 33 حالة تعدي مخالف على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن فتم إزالة عدد 3 حالات تعديات مخالفة بمساحة 2 قيراط و 12 سهم بيانها كالأتي "عدد ١قيراط بالوحدة المحلية بالعزازى، قيراط بالوحدة المحلية بالروضة، 12 سهم بالوحدة المحلية بإكياد "وتم إزالة التعديات فى المهد".

وقامت رئاسة مركز ومدينه ههيا بإزالة حالتي تعدى علي الأراضي الزراعية بمساحه 305 مترا عبارة عن هدم وإزالة منزل مقام بالمخالفة وحاله تعدى أخرى عبارة عن إزالة قواعد وسملات بقريه المطاوعه التابعه للوحده المحليه بقريه شرشيمه.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ابوكبير بإزالة حاله تعدى بمساحة 110 متر بكفر النجار تابعه للوحدة المحلية بالرحمانية عبارة حصيرة خرسانية وتم مساواتها حتى منسوب سطح الارض بالاضافة الى إزالة عدد 4 حالات بمساحة 165م بعزبة العجايمة وحالة داخل الحيز تابع بندر المدينة وبعزية الجندى3 حالات تعدى خارج الحيز تابع بندر المدينة

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتصدى لأعمال البناء فى المهد بعزبة تيمور التابعة بقرية نشوة وتم التحفظ على الخلاطه فى مقر الوحدة المحلية ببردين أثناء صب حصيره خرسانية بمساحة 180 متر وتم التنبيه على صاحب المبنى بعدم استكمال البناء لعدم تعرضه للمسألة القانونية ليصل اجمالى ما تم تنفيذ إزالته 7 حالات عدى على الأراضى الزراعية بمساحة 4 قيراط بنطاق المركز.

وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بحملة إزالة لحالات التعدى على الاراضي الزراعية فتم إزالة 3 حالات بقرية الجوسق التابعة للوحدة المحلية شبرا النخلة علي مساحه 235 متر كما تم إزالة كلية لحالة تعدى على الأرض الزراعية إصلاح زراعي بقرية الجوسق على مساحة 100 متر بلودر الوحدة بالاضافه الى إزالة 3 حالات بقرية تل روزن بالوحدة المحلية بغيته علي مساحه 326متر كما تم إزالة حاله تعدى ببندر بلبيس عباره عن حفر جور وردم كلي علي مساحه ١٠٠ متر وتم التحفظ علي الخلاطة وإحضارها إلي مجلس المدينة.