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إزالة 33 حالة تعدى على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة الكبري

السبت، 11 أبريل 2020 08:11 م
إزالة 33 حالة تعدى على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة الكبري إزالة التعديات
الغربية عادل ضرة

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شنت مدينة المحلة الكبرى عدة حملات لازاله البناء وجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالقرى والوحدات المحلية بنطاق المركز والمدينة.

حيث قامت الوحدات المحلية لقري صفط تراب والجابرية والحوامدية بحمله مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية  أسفرت الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة علي الأراضي الزراعية لعدد 24 حاله تعدي علي مساحه 32 قيراط و11 سهم.

كما  قامت الوحدة المحلية لقرية بشبيش بإزالة حاله تعدي بمساحه 6 قيراط و16 سهم وفي نطاق الوحدة المحلية لسامول تم إزالة 4 حالات تعدي علي مساحه 42 قيراط.

وتستمر الحملات لضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهه انتشار فيرس كورونا ، قاد ونائب المحاسب حمدى صديق نائب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى المسئول عن قرارات الإزالة، والمهندس محمد الشريف مدير الإدارة الزراعية بالمحلة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 38 حالة تعد في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 8028م2 خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

 

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