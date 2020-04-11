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إزالة سوق ستوتة ببورسعيد وفض 5 أسواق وتطهير شوارع أولاد سيف بالشرقية

السبت، 11 أبريل 2020 02:42 م
إزالة سوق ستوتة ببورسعيد وفض 5 أسواق وتطهير شوارع أولاد سيف بالشرقية إزالة سوق
بورسعيد محمد فرج الشرقية - إيمان مهنى

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شن حى العرب بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة صباح اليوم لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية لمنع الازدحام والتكدس لتيسير حركة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إزالة سوق ستوتة العشوائى بمشاركة العقيد محمد المليجى قائد شرطة المرافق ومعدات جهاز الإنقاذ والطوارئ .

وأكد رئيس الحى أنه سيتم المتابعة المستمرة لعدم عودة السوق مرة أخرى ومن يخالف القانون سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدة وتطبيق القانون بكل حزم. 

ويناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أصحاب المحلات المغلقة والتى قامت بتغيير نشاطها إلى نشاط تخزينى بفتح محلاتهم لبيع الخضروات والفاكهة والمهن الحرفية حيث من غير المسموح بعد الآن وجود أى أسواق عشوائية فى أى منطقة من أحياء المحافظة المختلفة والتى تمثل أخطر البؤر لانتشار فيرس كورونا ومن هنا كان القرار الذى بدأ تنفيذه بإزالة عشوائيات سوق الروضة أمس حفاظا على حياة المواطنين وسيتم إزالة باقى الأسواق تباعا وفورا.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الاحياء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات المغلقة والتى تقوم بنشاط تخزيني، وناشد المحافظ المواطنين مرة اخرى بعدم التكالب أو الإزدحام لشراء وتخزين السلع والتى تتوافر بشكل طبيعى بالمحافظة علاوة على وجود احتياطى استراتيجى لكافة السلع التموينية والغذائية .

وحذر المحافظ بانه لن يتم السماح بوجود اى تعديات على أملاك الدولة والشارع والاضرار بسلامة المواطنين ومن بينها وضعية الأسواق العشوائية وسيتم التعامل مع مختلف التعديات بكل حزم طبقًاً للقانون .

على جانب آخر، تمكنت رئاسة مركز بلبيس بالشرقية، بإشراف اللواء سامى علام رئيس المدينة من فض 5 أسواق، لمنع التجمعات، وهى سويقه حوض الندى بالوحدة المحلية بأولاد سيف، سويقه عشوائيه كفر أيوب بالوحدة المحلية بكفر أيوب ، سويقه سندنهور التابعة للوحده المحلية بالعدلية، سوق البلاشون التابع للوحده المحلية بالبلاشون .

كما قام وائل العايدى رئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف بتطهير وتعقيم شوارع الوحده، كما قام  جنات الخشن رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة.

 

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