اليوم السابع
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أوقاف الإسكندرية تواصل الحملات على المساجد للتأكيد على قرار الغلق

السبت، 11 أبريل 2020 08:09 م
أوقاف الإسكندرية تواصل الحملات على المساجد للتأكيد على قرار الغلق الحملات على المساجد للتأكيد على قرار الغلق
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تواصل مديرية اوقاف الإسكندرية الحملات على كافة المساجد اليوم السبت، للتأكيد على قرار غلق كافة المساجد والزوايا لصلاة الجماعة والاكتفاء بالاذان فى المساجد الكبرى فقط.

وجاءت الحملات بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، مدير المديرية ومديرة الإدارات الفرعية.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن حملات التفتيش تستمر يوميا وفقا لكل أمام مسئول عن مسجد لا بد أن يتابعه وإرسال تقارير فورية لغرفة العمليات بمديرية الأوقاف بالإضافة إلى مرور مفاجىء للقيادات للتأكد من سير تنفيذ التعليمات على أكمل وجه وذلك لحماية المواطنين والوطن من انتشار فيروس كورونا.
 
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة لتعليمات الوزارة وستتصدى بكل حزم للمخالفين، بشأن تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط. 
 
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن نصار،  وكيل المديرية، بأنه قد تم تشكيل أكثر من مائة وعشرين لجنة للمرور على مساجد المحافظة وأضاف بأن الحالة العامة مستقر وأشاد بتفهم الجميع بخطورة المرحلة التى نعيشها.
 
يذكر أن كثفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالأسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية غرف عمليات الادارات الفرعية حيث تم تشكيل 110 لجنة متابعة بواقع 10 لجان لكل إدارة لتكثيف  المرور على المساجد والزوايا بمختلف انحاء المحافظة لتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط - بالمساجد دون الزوايا - بصيغة النوازل.
 
وتواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى حملات تفتيشية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار مدير المديرية والأئمة على كافة المساجد للتأكيد على قرار غلق المساجد.
 
وشملت الحملة على إدارة العجمى والدخيلة لضمان قرار غلق المساجد حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا ، مطالبا المواطنين ةبضر رة الالتزام بالمنازل والصلاة فى المنازل خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد.
 
واستمرت الجولات فى عدد من الإدارات الفرعية بالمحافظة منها وسط والمنتزة شرق الإسكندرية ولم ترصد الجولات أية مخالفات.
 
وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه يواصل الأئمة للتفتيش فى كل الأوقاف منعا لفتح المساجد لصلاة الجماعة حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا مشيرا إلى أن هناك تقارير يتم رفعها إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأوقاف يوميا للتأكد من تنفيذ القرارات.
 
وأضاف بأن هناك جهود كبيرة تبذلها الادارات الفرعية للحفاظ على المساجد والمواطنين ، مؤكدا أن ما تقوم به الاوقاف فى هذه الازمة الراهن إنما هو جزء من مسيرة عطائها المتجددة للنهوض بهذا الوطن والوصول بسفينته إلى بر الأمان.
 

 


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