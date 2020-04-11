أوقاف الإسكندرية تواصل الحملات على المساجد للتأكيد على قرار الغلق

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن حملات التفتيش تستمر يوميا وفقا لكل أمام مسئول عن مسجد لا بد أن يتابعه وإرسال تقارير فورية لغرفة العمليات بمديرية الأوقاف بالإضافة إلى مرور مفاجىء للقيادات للتأكد من سير تنفيذ التعليمات على أكمل وجه وذلك لحماية المواطنين والوطن من انتشار فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة لتعليمات الوزارة وستتصدى بكل حزم للمخالفين، بشأن تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، بأنه قد تم تشكيل أكثر من مائة وعشرين لجنة للمرور على مساجد المحافظة وأضاف بأن الحالة العامة مستقر وأشاد بتفهم الجميع بخطورة المرحلة التى نعيشها.