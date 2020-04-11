أهالي سنباط فى الغربية يشنون حملة لتطهير القرية بالجهود الذاتية (صور)

الغربية محمد طارق

شن عدد من أهالى قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة، حملة مكبرة لتطهير الشوارع والمنازل والمصالح الحكومية والمحلات بالجهود الذاتية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل ضم عدد كبير من الفئات العمرية، وقاموا بتجهيز ماكينات رش الأراضي والخزانات المحمولة، وشراء المطهرات والكلور، وتخفيفه بالمياه.

وقام المتطوعون بتطهير مساجد القرية بالكامل ودورات المياه، والمحلات التجارية بالقرية، والمنازل والشوارع والحواري، كما تم تطهير الورش ومحطة مياه الشرب، ونقطة الشرطة والوحدات الاجتماعية والصحية والمحلية ، وقامت الحملة بتوفير مواتير رش لأهالي لمن يريد رش المنزل من الداخل.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، أكد استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار ومتابعة وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجول.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأضاف أنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون استراتيجى من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدى الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.

وشدد على استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدى الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



تطهير شوارع القرية.



تطهير شوارع القرية



تعقيم الشوارع .