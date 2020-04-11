اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى يبحثون مع مسئولين سعوديين أسواق النفط

السبت، 11 أبريل 2020 11:04 م
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى يبحثون مع مسئولين سعوديين أسواق النفط مجلس الشيوخ الامريكى
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكى من الولايات المنتجة للنفط اليوم السبت، إنهم أجروا اتصالا هاتفيا مع ثلاثة مسؤولين من المملكة العربية السعودية وطالبوهم باتخاذ إجراء ملموس لخفض انتاج الخام.

 

وتقترب السعودية وروسيا من التوصل إلى اتفاق لخفض الانتاج بمعدل عشرة ملايين برميل يوميا، وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عاما بعد أن تسبب فيروس كورونا فى إغلاق اقتصادات فى أنحاء العالم بعد أن قامت السعودية وروسيا وهما من أكبر المنتجين فى العالم بزيادة انتاجهما فى سباق على حصة فى السوق.

 

 

 


مجلس الشيوخ الأمريكى

أمريكا

أخبار أمريكا

السعودية

أسواق النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عضو جمهورى يقدم مشروع قانون بمجلس الشيوخ لسحب القوات الأمريكية من السعودية

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:49 ص

ترامب يهاجم زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ.. ويدافع عن إدارته لأزمة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:56 ص

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 06:01 ص

الديمقراطية نانسي بيلوسي تدعم خطة الجمهوريين في مجلس الشيوخ

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:35 م

قبل قرار مجلس الشيوخ..تعرف على خطة ترامب الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة