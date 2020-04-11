" أرجوك مترميش القمامة على الأرض " مبادرة بالمنيا لجمع القمامة

المنيا-حسن عبد الغفار

أطلقت الوحدة المحلية بمركز أبوقرقاص بالمنيا ، مبادرة جديدة ، حفاظا على النظافة ، ومنع تلوث البيئة ، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا ،حيث أطلقت مبادرة بعنوان " أرجوك مترميش القمامة على الأرض" حفاظا على نظافة الأماكن والشوارع ومنع التلوث لمواجهة كرونا .

وقال أشرف الدسوقى رئيس الوحدة المحلية أن المبادرة ،الهدف منها الحفاظ على النظافة ومنع التلوث ، مضيفا أن المبادرة تتضمن مرور سيارة الوحدة المحلية لجمع القمامة من القرى التابعة للوحدة المحلية من المنازل بالمجان وذلك للحفاظ على عدم انتشار الأمراض والأوبئة.

وبدأت مبادرة الوحدة المحلية بمرور سيارات القمامة على القرى وقامت بجمع مخلفات القمامة من المنازل مجانا بدأت السيارات بقرية أبو قرقاص وقرية الكرم وقد تم رفع جميع المخلفات من القريتين ، مطالبا على المواطنين بعدم رمى القمامه بالشوارع الرئيسية حفاظا من انتشار الأمراض .

وقال محمد راضى احد المواطنين ان المبادرة سوف تساهم غى حل مشكلة تراكم القامة فى الشوارع ، وتمنع التلوث ، كذلك وسيلة امنه لتجميع القمامه حفاظا على المظهر العام للبلاد وعدم انتشار الامراض خاصة مع انتشار فيروس كرونا المستجد .

وأضاف رجب على أحد أهالى أبوقرقاص مبادرة مترميش القمامة فى الشارع ، تعد أول مبادرة تنال رضاء الشارع خاصة ان الوحدة المحلية أكدت ان السيارات سوف تجوب شوارع القرى وتقوم بتجميع القمامة من المنازل بالمجان ، ولفت ان المواطنين كانوا يلجأون لالقاء القمامة فى الشوارع لعدم وجود هذه السيارات التى تمر على المنازل داخل القرى .

وأشار فتحى محمد أحد أهالى ابوقرقاص ، إلى أن المبادرة تحقق الهدف منها فى نشر ثقافة النظافة خاصة فى القرى مطالبا باستمرار الحملة بشكل دائم وهذا سوف يحافظ على الشكل الجمالى وكذلك عدم وجود تراكمات للقمامه مما يشكل خطر على صحة المواطنين ،بسبب انتشار القمامة ولكن مع وجود تلك المبادرة سوف تساهم فى احداث طفرة فى النظافة بالمركز.