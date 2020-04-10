اليوم السابع
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CNN: الصين على حافة السكين بين التعافى أو موجة إصابات جديدة بكورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:11 م
CNN: الصين على حافة السكين بين التعافى أو موجة إصابات جديدة بكورونا مدينة ووهان فى الصين - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الصين ،على حافة السكين بين التعافى أو موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا ، مشيرة الى  أن حالة من الإحساس بالانتصار سادت مدينة ووهان الصينية التى ظهر فيها  فيروس كورونا لأول مرة، وذلك بعد خروج المواطنين عقب أشهر من الإغلاق.

وانعكس هذا فى وسائل الإعلام التى تحدثت عن خروج ووهان ، من الإغلاق المظلم إلى الربيع الدافئ. لكن تحت هذا الستار من الثقة، تقول سى إن إن، هناك مؤشرات على قلق تشعر به قارة آسيا، وهو أن التعافى من الفيروس ربما  يمضى، وربما تلوح فى الأفق مرة أخرى موجة جديدة من العدوى والإغلاق والوفيات وما يتبعها من بؤس.

ورغم كل الحديث عن العودة إلى الحياة الطبيعية، فإن إجراءات التقييد الصارمة ستظل قائمة فى أجزاء كبيرة من الصين، لاسيما فى العاصمة بكين، حيث تم تقييد وسائل النقل بشكل كبير، وواجه الأجانب قيودا على حركتهم بسب مخاوف من الحالات الوافدة.

 

وفى مدينة سوفينهى الواقعة على الحدود مع روسيا، تم بناء مستشفى ميدانى جديد وتوجيه أوامر للمواطنين بالبقاء فى منازلهم، وذلك بعد زيادة هائلة فى الحالات التى يعتقد أنها جاءت من البلد المجاور. وحتى التاسع من إبريل، كان هناك إجمالى 123 حالة وافدة و137 حالة بدون أعراض فى المدينة، وفقا لصحيفة الشعب اليومية.

 

 ولا تزال مقاطعة هوبى، التى توجد بها مدية ووهان، تبقى على أعلى مستويات إجراءات الطوارئ، وقال المسئولون يوم الثلاثاء إن عدم تسجيل إصابات جديدة لا يعنى انعدام المخاطر.

وتقول " سى إن إن " الصين ودول آسيوية أخرى، مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة، التى دخلها الوباء فى البداية تبدو وكأنها تعيش فى المستقبل، متقدمة عدة خطوات عن الغرب فى التعامل معه. لذلك، فإن الكثيريين سيراقبون بقلق شديد ما إذا كانت المنطقة ستنجح فى العودة إلى العمل بنجاح ، أما أن تخفيف القيود سيؤدى إلى موجة جديدة من الإصابات.


كورونا

الصين

كورونا فى الصين

الغرب

ووهان

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