10 فتيات بشمال سيناء ينفذن حملات توعية لكورونا لأسر الشهداء

وقال محمد أبوهانى ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المنفذة للحملة ، أنها تأتى فى إطار مبادرة احمى نفسك احمى بلدك التى قامت بها الدولة ، وتم على مدار أربعة أيام بتنظيم زيارات منزلية لعدد 250 أسرة من أسر الشهداء والمصابين لتوعيتهم بكيفية الوقاية من مرض كورونا ، وتم توزيع حقيبة ثقافية للاطفال على كل اسرة تحتوى على قصص توعية للاطفال وكراسات رسم والوان وعلب الوان وصلصال مساعدة للأطفال على المكوث فى المنزل وحمايتهم من أخطار التعرض للاصابة كما تم توزيع مواد غذائية .

وأشار إلى أنه شاركت فى الحملة 10 متطوعات من الفتيات لسهولة تنفيذ حملة طرق الأبواب للمنازل وذلك للحفاظ على العادات والتقاليد.

وكان نفذ 30 شابا من أبناء مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، حملة تعقيم وتطهير لحى الكوثر، برعاية ودعم من مركز شباب الكوثر.