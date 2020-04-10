اليوم السابع
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10 فتيات بشمال سيناء ينفذن حملات توعية لكورونا لأسر الشهداء

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:58 م
10 فتيات بشمال سيناء ينفذن حملات توعية لكورونا لأسر الشهداء فتيات شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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نفذ 10 فتيات بشمال سيناء حملات توعية استهدفت أسر الشهداء والمصابين من السيدات والأطفال، وخلال الحملة قدمت الفتيات إرشادات توعوية ومطبوعات توضح مخاطر فيروس كورونا وكيفية تجنب الإصابة به، وهدايا للأطفال  .

وقال محمد أبوهانى ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المنفذة للحملة ، أنها تأتى فى إطار مبادرة احمى نفسك احمى بلدك التى قامت بها الدولة ، وتم على مدار أربعة أيام بتنظيم زيارات منزلية لعدد 250 أسرة من أسر الشهداء والمصابين لتوعيتهم بكيفية الوقاية من مرض كورونا ، وتم توزيع حقيبة ثقافية للاطفال على كل اسرة تحتوى على قصص توعية للاطفال وكراسات رسم والوان وعلب الوان وصلصال مساعدة للأطفال على المكوث فى المنزل وحمايتهم من أخطار التعرض للاصابة كما تم توزيع مواد غذائية .

وأشار إلى أنه شاركت فى الحملة 10 متطوعات من الفتيات لسهولة تنفيذ حملة طرق الأبواب للمنازل وذلك للحفاظ على العادات والتقاليد.

وكان نفذ 30 شابا من أبناء مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، حملة تعقيم وتطهير لحى الكوثر، برعاية ودعم من مركز شباب الكوثر.

وقال سالم صقر، مدير مركز شباب الكوثر لـ"اليوم السابع"، إن الشباب تطوعوا للقيام بهذا الدور من أجل تعقيم شقق وبنايات سكنية، كما عقموا وطهروا مركز شباب الكوثر وحي الكوثر ومكتب البريد ومكتب التموين والشؤون الاجتماعية بالشيخ زويد.

وأشار إلى أن فريق العمل من الشباب المتطوعين هم فريق بمجموعات الجوالة والتطوع بمركز شباب الشيخ زويد ، وينفذون حملات التعقيم بشكل متواصل كما يقدمون جهود فى عملية تنظيم صرف المعاشات لكبار السن بمكتب البريد .

 


شمال سيناء

العريش

الشهداء والمصابين

سيناء

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