اليوم السابع
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وكيل صحة الغربية يتفقد الحجر الصحى بمستشفى كفر الزيات ..صور

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:30 ص
وكيل صحة الغربية يتفقد الحجر الصحى بمستشفى كفر الزيات ..صور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربيه مصطفى عادل

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تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطاقم الطبي.

ووجه وكيل وزارة الصحة، كافة الجهات المعنية بالتشديد على الطاقم الطبى بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالتدابير الاحترازية، لحمايه الطاقم الطبى من الأصابه مشيرا إلى أنهم جنود هذه الأزمة الراهنة.

كما أعرب وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تقديره واحترامه لكافة أطباء جامعة طنطا، تحت رئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعه طنطا  الذين يشاركون وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كرونا  المستجد .

كما أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعى التكاتف والوعى الجماعى لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، و المواطنين، فى إدارة هذه الأزمة.

كما أشاد بالدور الذى يقوم به رجال الأعمال والمتبرعين، ودعمهم الجيش الأبيض فى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحيه أخرى دعمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات بـ 60 سرير جديد بالفرش .

كانت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، قد قامت بالتنسيق مع سنيه مديرة ادارة كفر الزيات الاجتماعية وبعض الجمعيات بتجهيز 60 سرير كامل بالمراتب والمخدات  تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لدعم الجيش الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربيه قد إستقبل إحدى السيدات التى رفضت ذكر اسمها والتى تبرعت ببعض الأجهزه الطبية التى تحتاجها مستشفى كفر الزيات العام  لخدمة المرضى خاصه بعد تحويلها لمستشفى عزل لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، حيث تبرعت السيدة بجهاز شفاط أرضى كهربائى سعة 5لتر، و5فلوميتر اكسجين بالمرطب، و 5جلسات استنشاق، وجهاز سى باب، وجهاز باى باب بتكلفة 84ألف و500جنيه.

 

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