وكيل الأوقاف وقيادات المديرية يتابعون قرارات الغلق بجولات على 41 مسجد وزاوية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة مكوكية فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعه للمديرية، ومتابعة تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصة بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات، وتتواصل الحملات والجولات اليومية للتأكد من تطبيق القرار داخل كافة مساجد المدن والقرى والنجوع المختلفة لحماية المواطنين من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى.

وقال وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه تم تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته، وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكوميه بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود.

وقام رجال المديرية بالمرور على المساجد الآتية:- (مسجد السلطان أبوالعلا بجوار المزلقان بمدينه الاقصر - مسجد الحرمين بشارع التلفزيون بمدينة الاقصر - مسجد البنا بشارع التلفزيون بمدينه الاقصر - مسجد عمربن الخطاب بشارع للتلفزيون بمدينة الاقصر - مسجد الرحمن ( الدريسه ) بمدينة الاقصر - مسجد مصلى الدريسه) وغيرها من المساجد.



جولة قيادات الأوقاف على المساجد



متابعة وكيل الوزارة لغلق المساجد