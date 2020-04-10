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وكيل أوقاف المنيا يحذر: المهمل والمقصر لا يلومن إلا نفسه.. صور

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:07 ص
وكيل أوقاف المنيا يحذر: المهمل والمقصر لا يلومن إلا نفسه.. صور جولات ميدانية على المساجد
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف إن جميع قيادات الدعوة بالمديرية تقوم بجولات ميدانية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتقوم  بالمرور الميدانى على أرض الواقع لتفقد مدى الإلتزام بالإدارات الفرعية ومساجد الظهير الصحراوى والنجوع والكفور بالتعليمات المشددة بشأن غلق المساجد والزوايا وقصر العمل فى المساجد على الأذان فقط وعدم السماح لأحد بإقامة صلوات جماعة أو جمع أو فرادى بالمسجد وإن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية التى تنتهى بإنهاء خدمة المهمل أو المقصر فى عمله مهما كان ومحاسبة من أخترق التعليمات من الجمهور أمام القانون نظرًا لأهمية وخطورة المرحلة التى يمر العالم بها .

وشدد وكيل الوزارة على الجميع باستمرار غلق المساجد وعدم فتحها نهائياً ويتم الآذان والمسجد مغلق ولا يسمح نهائياً بترك أيه نسخ من مفاتيح المسجد أو الزاوية مع أحد من الأهالى مهما كان وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض الموظف للفصل من خدمته وتعرض المواطن للمحاسبة القانونية.

وأكد أنه لا تراجع ولا تهاون فى تنفيذ التعليمات بكل دقة حتى تعبر بلادنا وشعبنا إلى بر الأمان وعلى الجميع أن يتحمل المسئولية تجاه دينه ووطنه وولى أمره، ووجه الشكر لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتقديم الدعم دائما  وبذلهم الجهد  للإلتزام بالتعليمات حرصاً من الجميع على البلاد والعباد.

وأوضح أن الجولة شملت المرور على بعض المقرات وبعض مساجد الظهير الصحراوى والنجوع والكفور ومنها بعض مساجد شوشه والصليبه وقرية 4 والعزيمة والزهراء وعلى بن أبى طالب والرحمة وإطسا وسمالوط.

ولفت عبد الرازق ان تلك الجولة ليست الأولى هذا الأسبوع وإنما سبقتها ثلاث جولات أخرى ميدانية فى أوقات مختلفة بعضها ظهر وبعضها عصرًا وبعضها مغرب وعشاء ،وقال إن المقصر أو المهمل لا يلومن إلا نفسه وأن غلق المساجد مستمر وجميع الأنشطة بالمساجد معلقة ومتوقفة حتى يأذن الله بفتح المساجد.

 

 

 

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