وفيات كورونا فى بلجيكا تتجاوز الـ3 آلاف حالة

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وفيات فيروس كورونا فى بلجيكا تجاوزت الـ3 آلاف حالة.

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، أمس الخميس، أنه تم تسجيل 283 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالى عدد الوفيات حتى أمس 2523 حالة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الوزارة إن 1285 شخصا فى العناية المركزة و483 غادروا المستشفيات أمس.

وكان اتحاد البنوك البلجيكية "Febelfin"، قرر تعليق العمل بشكل كامل وإغلاق كل فروع البنوك خلال عطلة عيد الفصح، وأوضح بيان الاتحاد البلجيكى، أنه خلال يومي الجمعة 10 والاثنين 13 أبريل، ستكون البنوك فى إغلاق تام.

وأشار Febelfin إلى أن عمليات الدفع الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ممكنة أيضًا فى أيام الإغلاق، وبالتالى يمكن للمستهلكين الدفع رقميا دون أى مشكلة (باستخدام الهاتف الذكى أو البطاقة البنكية).

ومع ذلك ينصحFebelfin أنه يجب التخطيط للتحويلات التقليدية فى الوقت المناسب، حيث قد يتم تأجيل معالجتها حتى يوم الثلاثاء القادم بسبب عطلة عيد الفصح الممتدة.