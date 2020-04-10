اليوم السابع
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وفيات كورونا فى بريطانيا تقفز 980 إلى 8958 حالة

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:25 م
وفيات كورونا فى بريطانيا تقفز 980 إلى 8958 حالة مات هانكوك وزير الصحة البريطانى
لندن (رويترز)

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قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات فى المملكة المتحدة جراء تفشى وباء كورونا ارتفع 980 حالة إلى 8958 حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

 

وكانت سكاى نيوز عربية، أفادت فى نبأ عاجل،  تسجيل 866 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا فى إنجلترا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 8114

.

وعبر الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن سعادته لخروج بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، من غرفة العناية المركزة خلال رحلة علاجه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متمنيًا له الشفاء العاجل من إصابته بالفيروس التاجى.

 

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "سعيد جدا لسماع أن صديقى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، خارج العناية المركزة.. أرسل له أفضل تمنياتى بالشفاء العاجل منه".يأتى هذا بعدما خرج بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، من العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، الخميس، ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، قال متحدث، "نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه (بالمستشفى) حيث سيحظى بمتابعة دقيقة فى هذه المرحلة المبكرة من تعافيه".

 

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أمضى ليلة ثالثة فى العناية المركزة للعلاج من مضاعفات مرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا ولكنه يتحسن ويمكنه الجلوس، بينما تستعد حكومته لمناقشة مراجعة أكثر عمليات العزل العام صرامة فى تاريخ بريطانيا وقت السلم.

 

ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس مساء يوم الأحد الماضى بعد استمرار معاناته من ارتفاع درجة الحرارة والسعال إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة. وتلقى رئيس الوزراء علاجا بالأكسجين لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى.

 

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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