وفيات كورونا حول العالم تقفز لـ100 ألف والإصابات تتجاوز 1.6 مليون

(رويترز)

أظهر إحصاء جمعته رويترز، أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بلغ 100 ألف فى أنحاء العالم، اليوم الجمعة، بينما تجاوز عدد المصابين 1.6 مليون.

وتم تسجيل أول وفاة بالفيروس فى مدينة ووهان بوسط الصين فى التاسع من يناير، واستغرق الأمر 83 يوما لوصول عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة ثم ثمانية أيام أخرى فقط لمضاعفة العدد إلى 100 ألف.

وتسارع عدد الوفيات بمعدل يومى تراوح بين ست بالمئة وعشرة بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية وتم تسجيل حوالى 7300 وفاة عالميا بالفيروس أمس الخميس.