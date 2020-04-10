اليوم السابع
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وفاة طبيب لبنانى فى مدينة ألساندريا الإيطالية متأثرا بفيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:28 م
وفاة طبيب لبنانى فى مدينة ألساندريا الإيطالية متأثرا بفيروس كورونا الطبيب اللبنانى ضحية كورونا فى إيطاليا
كتب محمد تهامى زكى

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توفى الطبيب اللبنانى نبيل شرابية متأثرا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، فى مدينة ألساندريا الإيطالية، ووفقا لموقع quotidiano الإيطالى فقد عانى شرابية، 61 عاما، من عوارض فيروس كوورنا لعدة أيام قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

يشار إلى أن إيطاليا سجلت 610 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 18279، حتى نهاية أمس الخميس، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس فى إيطاليا إلى 143626، وبلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا 100 طبيب.

من ناحية أخرى، انتشرت لافتات فى شوارع العاصمة الإيطالية روما، تحمل رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا، وذلك بعد إرسال مصر مساعدات طبية عاجلة إلى إيطاليا لدعم الشعب الإيطالى فى ظل انتشار كبير لوباء كورونا.

وتداولت صورة اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتضمن الرسالة التى تحملها "كله سيكون على ما يرام.. الشعب المصرى بجانب الشعب الإيطالى.

وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.


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