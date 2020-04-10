اليوم السابع
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وزير داخلية النمسا: إجراءات الحكومة مهمة والحفاظ عليها ضرورة لعبور أزمة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:33 م
وزير داخلية النمسا: إجراءات الحكومة مهمة والحفاظ عليها ضرورة لعبور أزمة كورونا كارل نيهمر وزير داخلية النمسا
فيينا أ ش أ

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أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن التدابير التى اتخذتها الحكومة الفيدرالية كانت مهمة للغاية والحفاظ عليها ضرورة لاستكمال المشوار وعبور أزمة وباء كورونا، داعيًا إلى البقاء فى المنزل فى فترة عيد القيامة، ومشيرًا إلى ضرورة أن نحمى أنفسنا وأن نحمى الآخرين.

وشدد وزير الداخلية ، فى تصريحات اليوم ، على أن الوقت ليس مناسبًا لرحلات الدراجات النارية التى عادة ما يقوم بها الشباب فى تلك المناسبة.

وأضاف " إن تعاون المواطنين مكننا من تحقيق الكثير معًا ، ويمكننا أن نرى ضوءًا فى نهاية النفق ، ونحذر من إضاعة جهد الأسابيع الماضية من القيود والحرمان بدون فائدة ، وإذا التزمنا بالإجراءات سنتمكن قريبًا من العودة إلى حياتنا السابقة".

وأوضح أن الحفاظ على المسافات وحماية التباعد الاجتماعى سوف ينقذ الجميع من مخاطر تلك الجائحة ، موجها الشكر للجميع على مثابرتهم وتفهمهم.

 

 


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