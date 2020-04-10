اليوم السابع
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وزير الطاقة الروسى: نحتاج لإجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجى النفط

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:00 ص
وزير الطاقة الروسى: نحتاج لإجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجى النفط وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
أ ش أ

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قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك إن النشاط الاقتصادى العالمى يتعرض للتراجع، وأن الطلب على النفط انخفض بواقع 10 - 15 مليون برميل فى اليوم الواحد . 
وأكد نوفاك - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - أهمية العمل على تغيير الوضع الذي تمر به سوق النفط العالمية في الوقت الراهن، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة عمل إجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط .
وشدد نوفاك على ضرورة مشاركة مزيد من الدول في تخفيضات الإنتاج، التي تهدف لامتصاص التخمة الزائدة من الأسواق .
وأعرب عن تقديره للسعودية على الجهود المبذولة لاستقرار سوق النفط، مبينا في الوقت ذاته أن موسكو والرياض تبحثان الأوضاع في سوق النفط وسبل بث الاستقرار.


روسيا

ألكسندر نوفاك

النفط

النفط فى روسيا

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