وزير الطاقة الروسى: نحتاج لإجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجى النفط

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قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك إن النشاط الاقتصادى العالمى يتعرض للتراجع، وأن الطلب على النفط انخفض بواقع 10 - 15 مليون برميل فى اليوم الواحد .

وأكد نوفاك - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - أهمية العمل على تغيير الوضع الذي تمر به سوق النفط العالمية في الوقت الراهن، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة عمل إجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط .

وشدد نوفاك على ضرورة مشاركة مزيد من الدول في تخفيضات الإنتاج، التي تهدف لامتصاص التخمة الزائدة من الأسواق .

وأعرب عن تقديره للسعودية على الجهود المبذولة لاستقرار سوق النفط، مبينا في الوقت ذاته أن موسكو والرياض تبحثان الأوضاع في سوق النفط وسبل بث الاستقرار.