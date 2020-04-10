وزير الطاقة الروسى: نحتاج لإجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجى النفط

قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك إن النشاط الاقتصادى العالمى يتعرض للتراجع، وأن الطلب على النفط انخفض بواقع 10 - 15 مليون برميل فى اليوم الواحد .
وأكد نوفاك - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - أهمية العمل على تغيير الوضع الذي تمر به سوق النفط العالمية في الوقت الراهن، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة عمل إجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط .
وشدد نوفاك على ضرورة مشاركة مزيد من الدول في تخفيضات الإنتاج، التي تهدف لامتصاص التخمة الزائدة من الأسواق .
وأعرب عن تقديره للسعودية على الجهود المبذولة لاستقرار سوق النفط، مبينا في الوقت ذاته أن موسكو والرياض تبحثان الأوضاع في سوق النفط وسبل بث الاستقرار.
وزير الطاقة الروسى: نحتاج لإجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجى النفطالجمعة، 10 أبريل 2020 02:00 ص
وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
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قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك إن النشاط الاقتصادى العالمى يتعرض للتراجع، وأن الطلب على النفط انخفض بواقع 10 - 15 مليون برميل فى اليوم الواحد .
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