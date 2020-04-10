وزير الصحة الأردنى:سنبدأ إجراء فحوصات عشوائية بالأحياء لمواجهو كورونا

أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة يوم الخميس ليرتفع عدد الحالات الاجمالى إلى 372 .
كما أعلن وزير الصحة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تسجيل حالة وفاة جديدة لأحد المصابين عمره 69 عاما وشفاء 11 حالة.
وأعلن وزير الصحة أنه سيتم غدًا البدء بإجراء فحوصات عشوائية في بعض أحياء عمان الشرقية والمخيمات، مثلما سيتم غدا استكمال الفحوصات بمحافظات الجنوب، مؤكدا أن نتيجة الفحوصات التي اخذت بمحافظة معان عشوائيًا كانت سليمة 100 بالمائة وكذلك نحو 50 عينة من العقبة جميعها سليمة.
وزير الصحة الأردنى:سنبدأ إجراء فحوصات عشوائية بالأحياء لمواجهو كوروناالجمعة، 10 أبريل 2020 05:23 ص
كورونا يهيمن على الأجواء فى الأردن
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أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة يوم الخميس ليرتفع عدد الحالات الاجمالى إلى 372 .
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