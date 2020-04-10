اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: من اعتاد الذهاب للمساجد ومنعه العذر الله يكتب له ثواب ما كان يؤده

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:51 م
وزير الأوقاف: من اعتاد الذهاب للمساجد ومنعه العذر الله يكتب له ثواب ما كان يؤده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن لولى الأمر أن يقيد المباح للضرورات أو المصلحة فإن قيده وجب الالتزام به، فالله سبحانه وتعالى يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ"، ويقول الشاعر: "لاَ يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لاَ سَراةَ لَهُمْ. ولا سَرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا".
 
 
وأضاف "جمعة" فى خاطرة له عبر إذاعة القرآن الكريم: "يشمل ذلك مثلا العزل الذاتى والحجر الصحى وتعليق الجمع والجماعات أو تعليق العمرة او الحج ثم على الإنسان ألا يفزع وألا يسخط وألا يضيق".
 
 
وتابع قائلا: "شتان بين من يعبد الله وفق مراد الله ومن يعبد الله وفق هواه هو، فمن كان يعبد الله وفق مراد الله فحدث له عذر فإن له ثواب ما كان يصنع، حيث يقول النبى صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا"، مضيفا: "وكذلك من حبس عن الطاعة والعبادة لعذر فمن كان يعتاد الذهاب إلى المساجد فى الظلمات فى العشاء والفجر ثم حبسه العذر فالله يكتب له ثواب ما كان يؤده فى أوقات السعة بصدق نيته مع الله عز وجل".
 
 
واستطرد وزير الأوقاف: "ثم إن الله هو الذى خلق الساجد وأمره بعمارة المساجد، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا رحمة منه وتيسيرا وفضلا منه وسعة فمن صلى فى بيته مؤمنا محتكما طائعا لولى الأمر ممن كان حريصا على الجمع والجماعات فإن ثواب ذلك متصل له بفضل الله عز وجل لا ينقص له من ثواب الجمع والجماعات ولا من ثواب ذهابه إلى المسجد شئ ما دام مطيعا لولى الأمر فى الظرف الراهن".
 
 
واختتم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خاطرته بالدعاء قائلاً: "نسأل الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا فى شفاء وعافية من كل داء".
 
 


 

وزير الأوقاف

غلق المساجد

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

صلاة الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة