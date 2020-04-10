اليوم السابع
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وزيرة التضامن: سنعمل بنظام الشرائح ونطمح أن يستخدم المواطنون البطاقات الذكية

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:50 م
وزيرة التضامن: سنعمل بنظام الشرائح ونطمح أن يستخدم المواطنون البطاقات الذكية نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إن أكبر عدد يحصل على المرتبات هو المستفيد من المعاشات أكبر من عدد الموظفين، وتم تقسيمهم إلى شرائح للتقليل من التكدس بسبب كورونا.

وذلك خلال برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، الذى يقدمه الإعلامى  حسام الحداد في ناس بسيطة لا تستطيع الدخول أو التعامل مع التكنولوجيا والإنترنت وعدد البنوك في القرى ليس كبيرا وهى ثقافة نستطيع تغييرها تدريجيا لاستدخدام الناس للبطاقات، وعدم التكدس على مكاتب البريد، وتم تقسيمهم إلى شرائح، وحاليا نحن في الشريحة التي تتقاضى معاشات أكثر من 3 آلاف وسيتم الاستعانة بالمدارس ومراكز الشباب، والمواطنين التزموا بشكل جيد ووقفوا على الخطوط .

وتابعت: نطمح أن يستخدم المواطنين الصرف عن طريق المحمول ثم عن طريق البنوك، سنكمل على نفس النظام لحين تحول المواطنين لاستخدام الكروت الذكية.

وأكملت الهدف من تكافل وكرامة هو حماية المواطنين في الأزمات وتقليل نسبة الفقر وسنقوم بعمل غطاء ويهمنا أن يحصل الأطفال على تغذية أفضل، ونعطى النقد للاستثمار في الأسرة ككل، ولدينا قاعدة بيانات وسيتم التواصل مع المستحقين بناء على عدة معايير موضوعة، ولم نسجل أي حالة وفاة داخل دور الرعاية إلا حالة واحدة في أسيوط ولم تكن بسبب كورونا.

 


نيفين القباج

وزيرة التضامن

المعاشات

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