اليوم السابع
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وزيرة البيئة: رفع 46 ألف طن مخلفات خلال أسبوع للحد من انتشار كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:08 ص
وزيرة البيئة: رفع 46 ألف طن مخلفات خلال أسبوع للحد من انتشار كورونا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة البيئة إنها من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، تمكنت خلال أسبوع من رفع ما يقرب من 46 ألفا و617 طن مخلفات والتخلص الآمن منها بالمحافظات التى يعمل بها البرنامج، وهم "كفر الشيخ، أسيوط، قنا، الغربية"، وتمت توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات حفاظا على سلامتهم، وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات حماية وقفازات.
 
كما أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة تفقدية لمدفن العبور للوقوف على عملية التخلص الآمن من المخلفات بمحافظة القاهرة، ووجهت بالتعامل الصحى مع المخلفات الواردة للمدفن أول بأول لضمان عدم حدوث أية اشتعالات ذاتية مستقبلا، كما قامت بجولة تفقدت خلالها أحد مواقع تجميع المخلفات بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ووجهت بضرورة رفع التراكمات الموجودة بالموقع خلال أسبوع و التخلص الآمن من هذه المخلفات، ويأتى ذلك ضمن المتابعة الميدانية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الطبية والحد من بؤر التلوث.
 
وطالبت وزارة البيئة المواطنين إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، الحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث قامت بنشر عدد من الرسائل التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضرورة القائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها  وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى. 
 
وجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "فى خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.

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