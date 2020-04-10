وزارة الصحة الباكستانية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 4695 إصابة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم عن ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 4695 حالة، توفيت منها 66 حتى الآن، وتماثلت للشفاء 727 حالة .

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"؛ قال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم : إن من بين المصابين بالفيروس 45 حالة في وضع حرج، بينما تم إخضاع 54706 شخصاً حتى الآن في باكستان لفحص فيروس كورونا .

وأضاف أنه من إجمالي الإصابات في باكستان تم تسجيل 2287 حالة في إقليم البنجاب، و1214 حالة في إقليم السند، و620 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و219 حالة في إقليم بلوشستان و215 في إقليم جيلجيت بلتستان و33 حالة في منطقة كشمير الحرة و107 حالات في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

وتابعت فان كيروكوف قائلة إنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".