اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 08:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة الصحة الباكستانية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 4695 إصابة

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:53 م
وزارة الصحة الباكستانية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 4695 إصابة كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم عن ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 4695 حالة، توفيت منها 66 حتى الآن، وتماثلت للشفاء 727 حالة .

 

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"؛ قال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم : إن من بين المصابين بالفيروس 45 حالة في وضع حرج، بينما تم إخضاع 54706 شخصاً حتى الآن في باكستان لفحص فيروس كورونا .

 

وأضاف أنه من إجمالي الإصابات في باكستان تم تسجيل 2287 حالة في إقليم البنجاب، و1214 حالة في إقليم السند، و620 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و219 حالة في إقليم بلوشستان و215 في إقليم جيلجيت بلتستان و33 حالة في منطقة كشمير الحرة و107 حالات في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

 

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

 

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

 

وتابعت فان كيروكوف قائلة إنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


كورونا

فيروس

فيروس كورونا

باكستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة