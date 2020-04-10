اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 05:17 م
خالد صلاح
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وزارة الدفاع الكويتية: وصول طائرة محملة بمعدات طبية من بنجلاديش

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:49 م
وزارة الدفاع الكويتية: وصول طائرة محملة بمعدات طبية من بنجلاديش مساعدات _ صورة أرشيفية
الكويت أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من بنجلاديش ، اليوم الجمعة، محملة بالأطقم والمعدات الطبية اللازمة للظروف الصحية الطارئة التى تمر بها الكويت، فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بالوزارة - فى بيان اليوم - إن هذه الرحلة تأتى ضمن رحلات الإجلاء والشحن الجوى التى تقوم بها وزارة الدفاع ، بهدف تقديم الدعم اللوجستى لمختلف الجهات الرسمية فى الكويت، فى ظل الظروف الصحية الطارئة التى تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وأضافت أن هذه الرحلة تأتى أيضا ضمن جهود التعاون المشترك بين وزارتى الدفاع والصحة ، من أجل توفير الأطقم والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف، عبر رحلات الجسر الجوى التى تنظمها الوزارة، ممثلة بالقوات الجوية.

 


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