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هولندا تسجل 1335حالة إصابة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي لـ23 ألفاً

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:42 م
هولندا تسجل 1335حالة إصابة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي لـ23 ألفاً نقل مصاب بكورونا
كتب عامر مصطفى

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أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن هولندا سجلت 1335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى الإجمالي 23 ألفا وتسجيل 115 وفاة جديدة.

قال مكتب الإحصاءات الهولندي (سي.بي.إس) اليوم الجمعة إنه جرى تسجيل نحو ألفي وفاة خلال الأسبوع الأول من أبريل في هولندا أكثر من المتوقع ومن المرجح أن تكون ناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، كشفت البيانات التي أعلنها المكتب تسجيل نحو 5100 وفاة في هولندا في الأسبوع المنتهي الخامس من أبريل نيسان مقارنة مع 3200 وفاة خلال أسبوع في الفترة نفسها قبل عام و3100 وفاة خلال أسبوع في مطلع العام الحالي وقبل أن تسجل هولندا أول إصابة بكوفيد-19 في نهاية فبراير شباط.

وتتكامل البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاءات مع بيانات المعهد الوطني للصحة العامة الذي يرصد حالات الإصابة بكورونا المسجلة رسميا، وقد أعلن المعهد الوطني 881 وفاة بكورونا خلال الفترة نفسها.

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.


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