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هل طردنا الله من رحمته وبيوته؟.. وزير الأوقاف يجيب (فيديو)

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:46 م
هل طردنا الله من رحمته وبيوته؟.. وزير الأوقاف يجيب (فيديو) الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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"هل طردنا الله من رحمته وهل طردنا الله من بيوته؟".. سؤال يتردد كثيرًا هذه الأيام مع غلق المساجد ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وأجاب عنه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال برنامج حديث الساعة على الفضائية المصرية، قائلاً:"الله أعظم وأكرم وأرحم من أن يطرد خلقه وعباده من بيوته أو من رحمته".

وتابع جمعة: "أبواب الرحمة واسعة ومفتوحة ونحن وقافون عند شرع الله، ورب العزة هو الذى أمر بعمارة المساجد هو سبحانه الذى أمر بالحفاظ على النفس البشرية، ومثلا رب العزة عز وجل هو الذى حرم شرعا أكل الميتة المحرمة شرعا وأجاز أيضا للإنسان إن خشى على نفسه الهلاك أن يأكل من الميتة المحرمة شرعًا ما يحفظ به أصل الحياة فهو حرم الميتة في الأوقات العادية إلا إذا كان الإنسان مضطرًا".

وأضاف وزير الأوقاف :"أيضا رب العزة الذى أمرنا بعمارة المساجد هو الذى أمرنا بالحفاظ على النفس ونقول في الإسلام الساجد قبل المساجد وحياة الساجد قبل عمارة المساجد، فمن الذى أمرنا بمارة المساجد هو الله عز وجل ومن الذى أمرنا بالحفاظ على الحياة وأحاط النفس البشرية بسياجات متعددة من الحفظ والحماية هو الله عز وجل".

واختتم وزير الأوقاف قائلاً:"نذهب إلى المساجد عندما يكون الذهاب إليها آمنا ولا يكون خطرا محقق على الحياة من الذهاب إلى المساجد فالحفاظ على النفس أولى من الذهاب إلى المساجد".

وكان ووير الأوقاف وجه المختصين بالمتابعة بتحرير محضر رسمى لأى شخص يجمع الناس للجمعة أو أى صلاة في محيط أى مسجد فى أى وقت طوال فترة الغلق، مشددة على أن استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك.

وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.


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