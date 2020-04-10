نيويورك تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم

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ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ولاية نيويورك الأمريكية تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس "كورونا" أكثر من أى دولة أخرى فى العالم، وذكرت جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية أن نيويورك سجلت اليوم نحو 162 ألف حالة إصابة بالفيروس، بينما سجلت إسبانيا 157 ألف حالة وهى الدولة الأوروبية التى تعانى أكبر نسبة إصابات بالوباء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيويورك وحدها سجلت أكثر من 7 آلاف حالة وفاة من إجمالى 16600 حالة وفاة سجلتها الولايات المتحدة بأكملها.

من جهته، قال روبرت ريدفيلد مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس، إن أمريكا تقترب من ذروة تفشى الفيروس، مشيدًا فى الوقت ذاته بتقنيات التباعد الاجتماعى الصارمة التى تطبقها أمريكا لخفض معدل الوفيات المتوقع.