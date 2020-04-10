اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:11 م
نيويورك تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ولاية نيويورك الأمريكية تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس "كورونا" أكثر من أى دولة أخرى فى العالم، وذكرت جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية أن نيويورك سجلت اليوم نحو 162 ألف حالة إصابة بالفيروس، بينما سجلت إسبانيا 157 ألف حالة وهى الدولة الأوروبية التى تعانى أكبر نسبة إصابات بالوباء.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن نيويورك وحدها سجلت أكثر من 7 آلاف حالة وفاة من إجمالى 16600 حالة وفاة سجلتها الولايات المتحدة بأكملها.
 
من جهته، قال روبرت ريدفيلد مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس، إن أمريكا تقترب من ذروة تفشى الفيروس، مشيدًا فى الوقت ذاته بتقنيات التباعد الاجتماعى الصارمة التى تطبقها أمريكا لخفض معدل الوفيات المتوقع.
 
 

أمريكا

نيويورك

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. كنائس العالم تصلى على ضحايا كورونا وسط غياب تام لاحتفالات عيد الفصح

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:06 م

النمسا تعيد 7500 مواطن من 29 دولة تقطعت بهم السبل جراء جائحة "كورونا"

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:00 م

بلومبرج: تركيا زودت إسرائيل بمساعدات إنسانية لمكافحة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:45 م

البرتغال تتجه لتمديد العزل العام بسبب فيروس كورونا حتى 1 مايو

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:43 م

صور.. تجهيز سيارات الرئيس الفرنسى بلوحات مضادة للفيروسات لمنع عدوى كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:40 م

المكسيك تستعد لدخول المرحلة الثالثة من فيروس كورونا خلال 15 يوما

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة