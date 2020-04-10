ننشر 3 نماذج لإجراء بحث طلاب الصف الأول الإعدادى

كتب محمود طه حسين

نشر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 3 نماذج لشكل إجراء البحث للصف الأول الإعدادى، حيث تضمن النموذج" عنوان البحث ثم الرقم التعريفى للطالب ثم المقدمة ثم عنوان الموضوع والذى يتراوح ما بين 700 إلى 800 كلمة.

وتضن كل نموذج من الثلاث نماذج عنوان بحث مختلفا وفق المواضيع التى أعلنتها الوزارة: حيث أعدت الوزارة النموذج الأول تحت عنوان" تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والنموذج الثانى " الزيادة السكانية والأمن الغذائى، والنموذج الثالث" البيئة".

وتضمن أيضا النموذج فى الثلاث أشكال" نتائج البحث ثم المصادر.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصف الأول الإعدادى

أولا: تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية

التقدم العلمى والتكنولوجى هو الوسيلة الضامنة لتقدم الدول، فى ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:

استعرض دور مظاهر التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال تحضير العناصر وإنتاج المركبات، الكيميائية وتقليل الأثار الضارة على المناخ فى الأقاليم المناخية المختلفة.

- اختر أحد الأمثلة مما عرضته وصمم شريحة أو بوستر يوضح خطوات الإنتاج أو المعالجة.

- استعن بما درسته فى مجال الرياضيات للتعبير حسابيا أو بيانيا عن أحد جوانب مشروعك البحثى.

- اكتب فقرة قصيرة باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية تبين فيها أهم ما تعلمته فى مشروعك.

ثانيا : الزيادة السكانية والأمن الغذائى" للزيادة السكانية أثر كبير على المناخ والأنشطة المختلفة" في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:

استعرض أثر الزيادة السكانية على توفر العناصر والمركبات الكيميائية فى الأنشطة المختلفة، وزيادة الانبعاثات الحرارية والكيميائية التي تؤثر على عناصر المناخ في الأقاليم المناخية.

- استعن بما درسته فى الرياضيات فى تمثيل بعض البيانات السكانية والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلى من خلال نسب الزيادة الحالية" اكتب مقال قصير باللغة العربية تقوم فيه بتوعية مجتمعك المحيط بك عن الآثار السلبية للزيادة السكانية، ثم قم بترجمة بعض العبارات منه إلى أحد اللغات الأجنبية

ثالثا: البيئة

تضم البيئة العديد من العناصر المتفاعلة بشكل مستمر حيث تتأثر كل ظاهرة بعدد من العوامل بداية من التفاعلات الكيميائية التى تتم فى المعامل امتدادا إلى النشاط الاقتصادى فى مجتمع ما" فى ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:

- توضيح آثار التفاعلات الكيمائية على البيئة وعناصر المناخ المختلفة مع تضمين البحث الإحصاءات والأشكال البيانية التى تعبر عن ذلك- كتابة نصائح للحفاظ على البيئة باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبيةً- ً الاستعانة بما درسته فى مجال الرياضيات للتعبير حسابي ً ا أو بيانيا عن أحد جوانب مشروعك البحثى.

- كتابة مقالا قصيرا توضح فيه المعلومات والمفاهيم التى توصلت إليها من خلال مشروعك البحثى.